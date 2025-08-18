Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 259,10 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 259,10 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 259,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 255,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 114.423 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle