Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 100,25 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 100,25 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 101,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 288.214 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 354,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: 100-Euro-Marke zeitweise geknackt - Analysten warnen vor Überhitzung

Siemens Energy-Aktie im Plus: Siemens Energy darf Dividende ab 2024/25 ausschütten

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingebracht