Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag im Minusbereich

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 95,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 95,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 94,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.202.737 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 8,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,94 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,00 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,96 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50

Siemens Energy-Aktie: 100-Euro-Marke zeitweise geknackt - Analysten warnen vor Überhitzung