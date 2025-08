Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 96,78 EUR abwärts.

Bei 92,66 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.106.473 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,34 Prozent gesteigert.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

