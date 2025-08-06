Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 99,12 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 99,12 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 102,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 101,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 709.452 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 5,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 22,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Abschläge von 76,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,279 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,75 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen wieder im Plus: Rekordauftragsbuch - Prognose bekräftigt

Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG