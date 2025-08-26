Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag mit Einbußen
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 93,38 EUR abwärts.
Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 93,38 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 92,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 89.720 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.
Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 12,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,62 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,405 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,14 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.
In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
