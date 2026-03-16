DAX22.840 -2,8%Est505.614 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 -2,0%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.965 -2,0%Euro1,1586 +1,1%Öl107,6 -1,9%Gold4.652 -3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Wall Street schwach -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Equinor, Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug
VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Sparproramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt deutlich zu

19.03.26 21:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,73 EUR -0,07 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
332,90 EUR 26,45 EUR 8,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
84,37 EUR 0,13 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern FedEx hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 jetzt ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 Dollar erwartet, teilte der DHL- (DHL Group (ex Deutsche Post)) und UPS-Konkurrent (United Parcel Service) am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mit. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt zudem über der bisherigen Erwartung der Experten. Die Aktie legte nachbörslich acht Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus./zb

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026FedEx OverweightBarclays Capital
04.02.2026FedEx BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen