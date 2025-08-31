DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Kursentwicklung

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 8,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,08 EUR -0,16 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 8,13 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,27 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.349 Stück gehandelt.

Bei 15,26 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 87,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 11,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,960 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

