Symrise Aktie News: Symrise kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 73,56 EUR.

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 74,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 73,04 EUR. Mit einem Wert von 73,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.070 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 70,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,20 EUR je Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,60 EUR je Aktie aus.

