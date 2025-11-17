Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Montagabend fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 409,72 USD zu.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 409,72 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 423,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 399,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.537.890 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 214,25 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 91,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

