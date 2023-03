Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,88 EUR

Das Papier von Tesla legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 180,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 180,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 17.456 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 350,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 48,51 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 86,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 389,36 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.719,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,96 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

