Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,89 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 44,89 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 44,87 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,14 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 428.307 Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,05 GBP aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle