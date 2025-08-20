US-Wettbewerber im Fokus

Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren.

Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sinken via XETRA zeitweise um 2,48 Prozent auf 100,40 Euro. L'Oreal verlieren nach ihrer jüngsten Kursrally an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,43 Prozent auf 400,90 Euro.

Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brechen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty vorbörslich an der NYSE zeitweise 21,19 Prozent auf 3,83 US-Dollar ein. Estée Lauder geben zeitweise 0,27 Prozent auf 86,34 US-Dollar nach.

Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne.

