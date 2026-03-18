Vereinbarung unterzeichnet

Danone erwirbt das britischen Nahrungsmittelunternehmen Huel.

Es sei eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Huel unterzeichnet worden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit, der seine Präsenz im Wellness-Segment ausbauen möchte.

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Danone stärkt den Angaben zufolge durch die trinkfertigen Getränke und Pulver von Huel seine Position im Bereich der funktionellen Ernährung. Die Direktvertriebsplattform und die Beliebtheit von Huel in den USA, Europa und Großbritannien waren laut Danone ausschlaggebende Faktoren für den Schritt.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 0,88 Prozent auf 67,90 Euro.

DOW JONES-