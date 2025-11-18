DAX23.293 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag leichter

18.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 94,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
96,35 EUR -4,25 EUR -4,22%
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 94,60 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 94,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.290 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach oben. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,96 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz ein EPS von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 80,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
