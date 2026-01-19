DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.100 ±-0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1887 -0,1%Öl69,72 +0,9%Gold5.093 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach

11.02.26 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,56 EUR -0,85 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
flatexDEGIRO AG
35,62 EUR -4,60 EUR -11,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
18,79 EUR -8,63 EUR -31,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
65,25 EUR 1,90 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCHOTT Pharma
15,98 EUR 1,32 EUR 9,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
162,50 EUR 9,50 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
15,50 EUR 1,12 EUR 7,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,89 EUR 0,88 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.856,2 PKT -131,7 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch etwas nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 24.856 Punkten. Während die Indizes seit Tagen mehr oder weniger auf der Stelle treten, brodelt es bei den Einzelwerten. Mal ist es die Sorge, dass Künstliche Intelligenz im Geschäftsmodell wildert, wie nun bei Flatex. Oder das Unternehmen stellt sich bei der Bilanzierung selbst ein Bein, wie wieder einmal Gerresheimer, oder aber die Quartalszahlen liefern den Impuls.

Wer­bung

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht (Payrolls) überraschte am Nachmittag positiv, es wurden dort deutlich mehr Stellen im Januar geschaffen als erwartet. Der Dollar zeigte daraufhin Stärke, der Euro fiel auf 1,1855 leicht zurück und die Anleihen kamen kurzfristig unter Druck. Am Ende des Tages verschob sich aber die Erwartung des Markts, wann die US-Notenbank die Leitzinsen erneut senken könnte, auf Juli von Juni.

Siemens Energy (+8,4%) legte nach Einschätzung von RBC sehr starke Erstquartalszahlen vor. Diese fielen auf der Ergebnisseite klar über den Erwartungen aus. Positiv hoben die Analysten den um 22 Prozent besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang hervor.

Commerzbank gaben dagegen um 2 Prozent nach. Die Ergebnisse für das vierte Quartal und der aktualisierte Ausblick waren etwas enttäuschend, wie Keefe, Bruyette & Woods schrieb. Das deutsche Kreditinstitut habe durchwachsene Ergebnisse und einen Ausblick für dieses Jahr vorgelegt, der keine neuen Impulse setze, da er bereits weitgehend den Konsenserwartungen entspreche.

Wer­bung

Quer durch die Bank ging es für die Aktien aus dem Immobiliensektor nach oben. Vonovia legten um 2,8 Prozent zu, Tag Immobilien um 2,9 und LEG Immobilien um 3,3 Prozent.

Flatexdegiro schlossen knapp 11 Prozent tiefer. Für die Analysten von Jefferies war der Auslöser, dass KI-basierte Tools die etablierten Geschäftsmodelle im Sektor disruptieren und die großzügigen Margenprofile dieser Unternehmen unter Druck setzen könnten.

Schott top - Gerresheimer floppt

Als "überraschend gut" wurden die Geschäftszahlen von Schott Pharma (+6,4%) eingestuft. Die Profitabilität der Mainzer sei unterschätzt worden. "Dazu zieht sich der bessere Umsatz durch alle Segmente", sagte ein Händler.

Wer­bung

Die Aktien des Wettbewerbers Gerresheimer brachen dagegen um gut 31 Prozent ein. Die Verschiebung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 wegen zusätzlicher Prüfungen zur Umsatzrealisierung und Rechnungslegung belaste das Vertrauen in die Bilanzqualität aufs Neue erheblich, hieß es von der DZ Bank. JP Morgan schrieb dagegen, bei Gerresheimer habe sich die Lage "von schlecht zu noch schlechter" entwickelt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.856,15 -0,5% +2,0%

DAX-Future 24.968,00 -0,4% +1,3%

XDAX 24.894,51 -0,4% +1,7%

MDAX 31.618,89 -1,1% +4,4%

TecDAX 3.607,03 -1,2% +0,8%

SDAX 18.089,79 -1,2% +6,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,73 +12

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 23 0 5.411,3 80,7 4.538,1 61,1

MDAX 16 34 0 809,2 38,5 789,4 39,4

TecDAX 11 19 0 1.659,2 32,5 1.394,5 27,6

SDAX 23 46 1 222,0 13,0 157,6 9,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
16:56Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
14:01Gerresheimer NeutralUBS AG
11:51Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
09:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:01Gerresheimer NeutralUBS AG
11:51Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
09.12.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16:56Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
16.12.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen