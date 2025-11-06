DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,1%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Zahlen veröffentlicht

Henkel-Aktie: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt

06.11.25 07:37 Uhr
Henkel-Aktie: Konsumgüterhersteller kämpft mit Konsumflaute - Umsatz enttäuscht! | finanzen.net

Henkel hat im dritten Quartal die Konsumzurückhaltung gespürt und ist nur organisch gewachsen, während nominal Umsatzeinbußen zu verzeichnen waren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,30 EUR 0,60 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dennoch sieht sich der Hersteller von Konsumgütern wie Persil, Pritt und Pattex auf Kurs für die seit August gültigen Ziele für das Gesamtjahr. Die Integration der Konsumgütergeschäfte zum neuen Mega-Bereich Consumer Brands soll planmäßig Ende 2025 abgeschlossen werden.

Wer­bung

Im dritten Quartal betrug der Umsatz rund 5,15 Milliarden Euro verglichen mit 5,49 Milliarden ein Jahr zuvor. Organisch war dies ein Umsatzplus von 1,4 Prozent auf Konzernebene, verglichen mit plus 3,3 Prozent im Vorjahr.

Die absolute Zahl war schlechter als die Konsenserwartung von 5,21 Milliarden Euro, das organische Wachstum ebenfalls schlechter als die im Markt erwarteten 1,7 Prozent.

Beide Geschäftsbereiche trugen zum organischen Wachstum bei, wuchsen aber deutlich langsamer als im Vorjahr. Die Verlangsamung war ausgeprägter im Segment Consumer Brands, weniger stark im Klebstoff-Segment Adhesive Technologies.

Wer­bung

Im Gesamtjahr will Henkel weiterhin den Umsatz organisch 1,0 bis 2,0 Prozent steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll in der Spanne 14,5 bis 15,5 Prozent landen. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie soll währungsbereinigt einen Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich hinlegen.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen