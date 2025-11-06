Henkel-Aktie: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
Henkel hat im dritten Quartal die Konsumzurückhaltung gespürt und ist nur organisch gewachsen, während nominal Umsatzeinbußen zu verzeichnen waren.
Werte in diesem Artikel
Dennoch sieht sich der Hersteller von Konsumgütern wie Persil, Pritt und Pattex auf Kurs für die seit August gültigen Ziele für das Gesamtjahr. Die Integration der Konsumgütergeschäfte zum neuen Mega-Bereich Consumer Brands soll planmäßig Ende 2025 abgeschlossen werden.
Im dritten Quartal betrug der Umsatz rund 5,15 Milliarden Euro verglichen mit 5,49 Milliarden ein Jahr zuvor. Organisch war dies ein Umsatzplus von 1,4 Prozent auf Konzernebene, verglichen mit plus 3,3 Prozent im Vorjahr.
Die absolute Zahl war schlechter als die Konsenserwartung von 5,21 Milliarden Euro, das organische Wachstum ebenfalls schlechter als die im Markt erwarteten 1,7 Prozent.
Beide Geschäftsbereiche trugen zum organischen Wachstum bei, wuchsen aber deutlich langsamer als im Vorjahr. Die Verlangsamung war ausgeprägter im Segment Consumer Brands, weniger stark im Klebstoff-Segment Adhesive Technologies.
Im Gesamtjahr will Henkel weiterhin den Umsatz organisch 1,0 bis 2,0 Prozent steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll in der Spanne 14,5 bis 15,5 Prozent landen. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie soll währungsbereinigt einen Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich hinlegen.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Henkel News
Bildquellen: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen