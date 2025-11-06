DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken

06.11.25 07:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
18,94 EUR -0,51 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern LANXESS wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für das Gesamtjahr. US-Zölle, Konjunkturschwäche in Deutschland und die Folgen der Immobilienkrise in China lasten schon länger auf der Branche. Lanxess-Chef Matthias Zachert rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2025 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am unteren Ende der bisher avisierten Spanne von 520 bis 580 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt bereits damit gerechnet. Zachert will mit weiteren Einsparungen von rund 100 Millionen Euro gegensteuern. Details dazu sollen noch folgen.



Im dritten Quartal sank der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast 28 Prozent auf 125 Millionen Euro; der Umsatz fiel um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 77 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von einer Million vor einem Jahr./mis/jha/

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

