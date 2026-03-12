Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

13.03.26 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Aluminiumpreis
3.514,31 USD 73,16 USD 2,13%
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,09%
Bleipreis
1.893,35 USD 7,50 USD 0,40%
Dieselpreis Benzin
2,12 EUR -0,00 EUR -0,05%
EEX Strompreis Phelix DE
98,00 EUR -0,75 EUR -0,76%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,14 USD -0,10 USD -3,03%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.015,76 USD -75,87 USD -1,49%
Haferpreis
3,64 USD USD
Heizölpreis
106,20 USD 3,17 USD 3,08%
Holzpreis
573,50 USD 4,50 USD 0,79%
Kaffeepreis
2,90 USD -0,06 USD -2,07%
Kakaopreis
2.394,00 GBP 37,00 GBP 1,57%
Kohlepreis
122,05 USD -2,45 USD -1,97%
Kupferpreis
12.896,40 USD 46,15 USD 0,36%
Lebendrindpreis
2,31 USD USD -0,17%
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -1,09%
Maispreis
4,53 USD 0,04 USD 0,95%
Mastrindpreis
3,50 USD 0,02 USD 0,43%
Milchpreis
16,18 USD 0,02 USD 0,12%
Naphthapreis (European)
799,00 USD 47,02 USD 6,25%
Nickelpreis
17.495,00 USD 277,50 USD 1,61%
Ölpreis (Brent)
102,97 USD 1,22 USD 1,20%
Ölpreis (WTI)
98,57 USD 2,84 USD 2,97%
Orangensaftpreis
1,99 USD 0,02 USD 0,76%
Palladiumpreis
1.561,00 USD -69,00 USD -4,23%
Palmölpreis
4.525,00 MYR 100,00 MYR 2,26%
Platinpreis
2.024,00 USD -121,50 USD -5,66%
Rapspreis
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
Reispreis
11,04 USD 0,03 USD 0,27%
Silberpreis
80,10 USD -4,01 USD -4,77%
Sojabohnenmehlpreis
319,90 USD USD
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD
Sojabohnenpreis
12,11 USD -0,02 USD -0,16%
Super Benzin
2,00 EUR -0,01 EUR -0,25%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
Zinkpreis
3.263,75 USD -4,00 USD -0,12%
Zinnpreis
49.700,00 USD -175,00 USD -0,35%
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,07%
Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,22 Prozent schwächer bei 5.029,36 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 5.091,63 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -4,33 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 80,47 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 84,11 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -5,20 Prozent auf 2.034,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.145,50 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,90 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.566,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.630,00 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 100,46 US-Dollar am Vortag auf 102,74 US-Dollar nach oben (+0,97Prozent).

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 98,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,73 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 1,09 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,17 Prozent auf 2,31 US-Dollar, nach 2,31 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,43 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,48 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 1,99 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,98 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,97 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,94 US-Dollar).

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 16,16 US-Dollar am Vortag auf 16,18 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 2,56 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:39 Uhr auf 105,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 103,03 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -1,97 Prozent auf 122,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 123,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Goldpreis