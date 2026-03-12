Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Rohstoffe im Blick

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,22 Prozent schwächer bei 5.029,36 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 5.091,63 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -4,33 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 80,47 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 84,11 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -5,20 Prozent auf 2.034,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.145,50 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,90 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.566,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.630,00 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 100,46 US-Dollar am Vortag auf 102,74 US-Dollar nach oben (+0,97Prozent).

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 98,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,73 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 1,09 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,17 Prozent auf 2,31 US-Dollar, nach 2,31 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,43 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,48 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Orangensaftpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 1,99 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,98 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,97 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,94 US-Dollar).

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 16,16 US-Dollar am Vortag auf 16,18 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 2,56 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:39 Uhr auf 105,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 103,03 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -1,97 Prozent auf 122,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 123,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net