Gold, Öl & Co.

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

13.03.26 10:13 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.514,31 USD 73,16 USD 2,13%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,15%
News
Bleipreis
1.893,35 USD 7,50 USD 0,40%
News
Dieselpreis Benzin
2,12 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,00 EUR -0,75 EUR -0,76%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,29 USD 0,06 USD 1,70%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.087,54 USD -4,09 USD -0,08%
News
Haferpreis
3,42 USD -0,22 USD -6,05%
News
Heizölpreis
102,23 USD -0,79 USD -0,77%
News
Holzpreis
569,00 USD 9,00 USD 1,61%
News
Kaffeepreis
2,97 USD 0,05 USD 1,54%
News
Kakaopreis
2.357,00 GBP -116,00 GBP -4,69%
News
Kohlepreis
120,45 USD -4,05 USD -3,25%
News
Kupferpreis
12.896,40 USD 46,15 USD 0,36%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,01 USD 0,48%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD -0,01 USD -0,89%
News
Maispreis
4,47 USD -0,01 USD -0,22%
News
Mastrindpreis
3,48 USD -0,01 USD -0,14%
News
Milchpreis
16,15 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
799,00 USD 47,02 USD 6,25%
News
Nickelpreis
17.495,00 USD 277,50 USD 1,61%
News
Ölpreis (Brent)
100,85 USD -0,90 USD -0,88%
News
Ölpreis (WTI)
95,94 USD 0,21 USD 0,22%
News
Orangensaftpreis
1,98 USD 0,05 USD 2,51%
News
Palladiumpreis
1.608,00 USD -22,00 USD -1,35%
News
Palmölpreis
4.499,00 MYR 99,00 MYR 2,25%
News
Platinpreis
2.086,50 USD -59,00 USD -2,75%
News
Rapspreis
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
News
Reispreis
10,99 USD -0,02 USD -0,18%
News
Silberpreis
82,52 USD -1,59 USD -1,89%
News
Sojabohnenmehlpreis
312,90 USD -7,00 USD -2,19%
News
Sojabohnenölpreis
0,66 USD -0,01 USD -1,40%
News
Sojabohnenpreis
12,02 USD -0,12 USD -0,95%
News
Super Benzin
2,00 EUR -0,01 EUR -0,25%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
News
Zinkpreis
3.263,75 USD -4,00 USD -0,12%
News
Zinnpreis
49.700,00 USD -175,00 USD -0,35%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,07%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 5.091,99 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 5.091,63 US-Dollar gelegen hatte.

Wer­bung

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,11 US-Dollar) geht es um -1,57 Prozent auf 82,79 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,63 Prozent auf 2.089,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.145,50 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,20 Prozent auf 1.610,50 US-Dollar, nach 1.630,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,39 Prozent auf 100,34 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 100,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 95,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,64 US-Dollar am Vortag auf 3,42 US-Dollar nach unten (--6,05 Prozent).

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,28 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,13 US-Dollar) geht es um -1,07 Prozent auf 12,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 09:59 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -2,28 Prozent auf 312,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 319,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag hinzu. Um 1,67 Prozent auf 3,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,54 Prozent auf 101,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 103,03 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -3,61 Prozent auf 120,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 123,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

