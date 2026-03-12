Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold, Öl & Co.

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 5.091,99 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 5.091,63 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,11 US-Dollar) geht es um -1,57 Prozent auf 82,79 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,63 Prozent auf 2.089,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.145,50 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,20 Prozent auf 1.610,50 US-Dollar, nach 1.630,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -1,39 Prozent auf 100,34 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 100,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 95,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,64 US-Dollar am Vortag auf 3,42 US-Dollar nach unten (--6,05 Prozent).

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,28 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,13 US-Dollar) geht es um -1,07 Prozent auf 12,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 09:59 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -2,28 Prozent auf 312,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 319,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag hinzu. Um 1,67 Prozent auf 3,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,54 Prozent auf 101,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 103,03 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -3,61 Prozent auf 120,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 123,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net