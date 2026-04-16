Rohstoffkurse am Abend

Rohstoffkurse im Fokus

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.862,16 US-Dollar und damit 1,54 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.788,59 US-Dollar.

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Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 78,43 US-Dollar am Vortag auf 81,73 US-Dollar nach oben (+4,21Prozent).

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,73 Prozent auf 2.124,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.109,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:35 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,03 Prozent stärker bei 1.578,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.577,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Freitagabend nach. Um -7,61 Prozent auf 90,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 98,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (94,69 US-Dollar) geht es um -10,77 Prozent auf 84,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Baumwolle um 2,25 Prozent auf 0,77 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,76 US-Dollar wert.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -4,84 Prozent auf 3,29 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,46 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -2,41 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,96 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,22 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -0,11 Prozent auf 4,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,73 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 5,68 Prozent auf 1,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,76 US-Dollar.

Nach 11,64 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagabend um 0,17 Prozent auf 11,66 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,33 Prozent auf 331,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 332,70 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend nach. Um -1,82 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 19:05 Uhr notiert der Zuckerpreis -2,56 Prozent niedriger bei 0,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,65 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,90 Prozent niedriger bei 0,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:10 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 16,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,86 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagabend nach. Um -10,70 Prozent auf 90,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 101,18 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -1,02 Prozent auf 101,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 102,95 US-Dollar.

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 2,45 Prozent auf 11,10 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,84 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,17 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:18 Uhr auf 582,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 583,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -7,95 Prozent auf 38,97 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 42,33 Euro.

Redaktion finanzen.net