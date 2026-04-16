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Rohstoffkurse im Fokus

Rohstoffkurse am Abend

17.04.26 20:43 Uhr
Rohstoffkurse am Abend | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.652,10 USD 31,85 USD 0,88%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,02 USD 2,25%
News
Bleipreis
1.917,35 USD -7,00 USD -0,36%
News
Dieselpreis Benzin
2,20 EUR -0,03 EUR -1,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
95,15 EUR 1,75 EUR 1,87%
News
Erdgaspreis - TTF
38,97 EUR -3,37 EUR -7,95%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,67 USD 0,03 USD 0,98%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.856,76 USD 68,17 USD 1,42%
News
Haferpreis
3,29 USD -0,17 USD -4,84%
News
Heizölpreis
90,61 USD -10,57 USD -10,44%
News
Holzpreis
581,50 USD -1,50 USD -0,26%
News
Kaffeepreis
2,89 USD -0,07 USD -2,41%
News
Kakaopreis
2.392,00 GBP -104,00 GBP -4,17%
News
Kohlepreis
101,90 USD -1,05 USD -1,02%
News
Kupferpreis
13.178,85 USD 24,85 USD 0,19%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,01 USD -0,22%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,90%
News
Maispreis
4,48 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,71 USD -0,02 USD -0,58%
News
Milchpreis
16,85 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
915,43 USD 15,56 USD 1,73%
News
Nickelpreis
18.056,50 USD -6,00 USD -0,03%
News
Ölpreis (Brent)
90,94 USD -7,27 USD -7,40%
News
Ölpreis (WTI)
84,72 USD -9,97 USD -10,53%
News
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,10 USD 5,68%
News
Palladiumpreis
1.570,00 USD -7,50 USD -0,48%
News
Palmölpreis
4.386,00 MYR -57,00 MYR -1,28%
News
Platinpreis
2.116,50 USD 7,50 USD 0,36%
News
Rapspreis
517,50 EUR 13,75 EUR 2,73%
News
Reispreis
11,10 USD 0,27 USD 2,45%
News
Silberpreis
81,49 USD 3,06 USD 3,90%
News
Sojabohnenmehlpreis
331,60 USD -1,10 USD -0,33%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD -0,01 USD -1,82%
News
Sojabohnenpreis
11,66 USD 0,02 USD 0,17%
News
Super Benzin
2,06 EUR -0,02 EUR -0,77%
News
Weizenpreis
194,25 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.413,85 USD 52,35 USD 1,56%
News
Zinnpreis
49.686,50 USD -267,00 USD -0,53%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -2,56%
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.862,16 US-Dollar und damit 1,54 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.788,59 US-Dollar.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 78,43 US-Dollar am Vortag auf 81,73 US-Dollar nach oben (+4,21Prozent).

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,73 Prozent auf 2.124,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.109,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:35 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,03 Prozent stärker bei 1.578,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.577,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Freitagabend nach. Um -7,61 Prozent auf 90,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 98,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (94,69 US-Dollar) geht es um -10,77 Prozent auf 84,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Baumwolle um 2,25 Prozent auf 0,77 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,76 US-Dollar wert.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -4,84 Prozent auf 3,29 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,46 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -2,41 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,96 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,22 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -0,11 Prozent auf 4,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,73 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 5,68 Prozent auf 1,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,76 US-Dollar.

Nach 11,64 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagabend um 0,17 Prozent auf 11,66 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,33 Prozent auf 331,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 332,70 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend nach. Um -1,82 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 19:05 Uhr notiert der Zuckerpreis -2,56 Prozent niedriger bei 0,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,65 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,90 Prozent niedriger bei 0,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:10 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 16,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,86 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagabend nach. Um -10,70 Prozent auf 90,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 101,18 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -1,02 Prozent auf 101,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 102,95 US-Dollar.

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 2,45 Prozent auf 11,10 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,84 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,17 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:18 Uhr auf 582,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 583,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -7,95 Prozent auf 38,97 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 42,33 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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