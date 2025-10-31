DAX24.050 -0,3%Est505.693 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 +0,3%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.097 +1,7%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,63 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Gold & Co. im Marktbericht

So bewegen sich Gold & Co. heute

31.10.25 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.009,61 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,72 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.038,69 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,12 Prozent auf 48,94 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 49,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,36 Prozent auf 1.595,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.617,50 US-Dollar stand.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,92 Prozent auf 1.447,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.461,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,12 Prozent auf 64,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 65,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,84 Prozent niedriger bei 60,06 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 60,57 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,35 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Maispreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,23 Prozent auf 4,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,30 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,09 Prozent auf 10,92 US-Dollar, nach 10,91 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 315,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 315,60 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,10 Prozent auf 0,50 US-Dollar, nach 0,50 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,14 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um -0,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar gesunken.

Nach 3,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um 3,44 Prozent auf 4,09 US-Dollar gestiegen.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -1,63 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:08 Uhr auf 63,93 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 64,99 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (93,15 US-Dollar) geht es um -0,27 Prozent auf 92,90 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

