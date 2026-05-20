DAX 24.572 -0,7%ESt50 5.937 -0,7%MSCI World 4.767 +0,0%Top 10 Crypto 9,8590 -0,8%Nas 26.270 +1,5%Bitcoin 66.515 -0,2%Euro 1,1608 -0,1%Öl 107,4 +2,1%Gold 4.512 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen
Trotz Unterbewertung: UBS senkt Kursziel für Rheinmetall deutlich - Aktie fällt, HENSOLDT & RENK behaupten sich Trotz Unterbewertung: UBS senkt Kursziel für Rheinmetall deutlich - Aktie fällt, HENSOLDT & RENK behaupten sich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

1&1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
1&1 Aktien-Sparplan
22,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,97 Mrd. EUR

KGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 554550

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005545503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OAODF

Barclays Capital

1&1 Equal Weight

12:26 Uhr
1&1 Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
22,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
22,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,48%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
22,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,48%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

12:26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
14.05.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 1&1 Neutral UBS AG
12.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

finanzen.net Dividenden-Abstimmung TecDAX-Wert 1&1-Aktie: Diese Dividende sieht 1&1 für Aktionäre vor TecDAX-Wert 1&1-Aktie: Diese Dividende sieht 1&1 für Aktionäre vor
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit Kursplus
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag gefragt
finanzen.net TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MotleyFool Callaway Stock Has Soared 150%. Here’s Why One Fund Still Bought 1.1 Million Shares
EQS Group EQS-News: 1&1 with a good start of the year
Korea Times Resident foreign workers top 1.1 mil.: report
MotleyFool Anchor Loads Up Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF With 1.1 Million Shares Bought
MotleyFool Aaron Wealth Makes a Big Bet on MBX Biosciences With a 1.1 Million Share Purchase
MotleyFool Is ACI Worldwide Stock a Buy After Reinhart Partners Purchased 1.1 Million Shares?
EQS Group EQS-News: 1&1: 2025 Financial Results and Forecast
Business Times Olam unit bags 1.1 billion euro dual-tranche loan facility
RSS Feed
1&1 AG zu myNews hinzufügen