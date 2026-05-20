1&1 Aktie
22,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
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1&1 Equal Weight
12:26 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
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Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
22,40 €
|Abst. Kursziel*:
-8,48%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
22,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,48%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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