Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
1&1 Aktie

Marktkap. 4,72 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
UBS AG

1&1 Neutral

09:41 Uhr
1&1 Neutral
1&1 AG
25,45 EUR -0,90 EUR -3,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 27,90 auf 27,60 Euro gekappt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein Kursziel für die Papiere der United-Internet-Tochter sei nach der Kursrally fast erreicht, schrieb Polo Tang am Montag zu seiner Neueinschätzung. Auf dem aktuellen Niveau preisten die Papiere des Mobilfunkers, von denen wegen des Großaktionärs nur wenige frei handelbar sind, bereits einen höheren Cashflow infolge geringerer Investitionen in den Netzaufbau ein. Die Branchenkonsolidierung in Deutschland bleibe aber eine Option. Im "M&A-Optimalfall" hält er 41,70 Euro je Aktie für möglich. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der spanische Telefonkonzern Telefonica, der in Deutschland mit O2 vertreten ist, sein Verhältnis zu 1&1 verbessern will. Langfristig könnte in Madrid auch eine Übernahme von 1&1 erwogen werden./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,45%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

09:41 1&1 Neutral UBS AG
16.01.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
05.01.26 1&1 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt 1&1 auf 'Neutral' - Kursziel 27,60 Euro fast erreicht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittag nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
MotleyFool AIGH Capital Dumps 1.1 Million MaxLinear (MXL) Shares
Korea Times No. of foreign workers rises to record 1.1 mil. in 2025
EQS Group EQS-News: 1&1 mobile network reaches 25 percent of German households
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: Herr Sascha D'Avis, Allocation of 22,367 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs)
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Allocation of 98,810 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs)
EQS Group EQS-News:  1&1 AG acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group EQS-Adhoc: 1&1 Acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group 1&1 O-RAN: Largest Customer Migration in the History of German Mobile Communications Completed
