DAX 24.853 +0,0%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

67,34 EUR +2,38 EUR +3,66 %
STU
68,46 EUR +3,94 EUR +6,11 %
GVIE
Marktkap. 123,95 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

21:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
67,34 EUR 2,38 EUR 3,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für den Brauereikonzern wieder klarer, schrieb Edward Mundy am Donnerstag mit Blick auf Cashflow, Ausschüttungen und den Rückenwind von der Währungsseite./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,46 €		 Abst. Kursziel*:
9,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

21:21 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
15:41 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
12:11 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
12:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

dpa-afx Sinkende Kosten AB InBev-Aktie fester: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert AB InBev-Aktie fester: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
Zacks AB InBev Q4 Earnings Beat on Business Momentum, Revenues Miss
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
RTE.ie Anheuser-Busch InBev flags boost from sport in 2026
Benzinga What Does the Market Think About Anheuser-Busch InBev SA/NV?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q4 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Anheuser-Busch InBev , Constellation Brands, Brown-Forman and The Boston Beer
Zacks AB InBev Leverages Premiumization and Digital Expansion to Fuel Growth
Zacks AB InBev vs. Boston Beer: Which Brewer is a Better Investment Now?
