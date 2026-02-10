AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,95 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für den Brauereikonzern wieder klarer, schrieb Edward Mundy am Donnerstag mit Blick auf Cashflow, Ausschüttungen und den Rückenwind von der Währungsseite./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,46 €
|Abst. Kursziel*:
9,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
