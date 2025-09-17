DAX 23.625 +1,1%ESt50 5.448 +1,5%Top 10 Crypto 16,36 +0,2%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 99.088 +0,6%Euro 1,1821 +0,0%Öl 68,28 +0,5%Gold 3.667 +0,2%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

49,94 EUR +0,23 EUR +0,46 %
STU
46,57 CHF +0,88 CHF +1,93 %
BRX
Marktkap. 95,76 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

12:51 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
49,94 EUR 0,23 EUR 0,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Bier- und Softdrink-Unternehmen mussten im ersten Halbjahr erhebliche Kursverluste hinnehmen, während die Kurse der Spirituosenhersteller eine starke Performance gezeigt hätten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für Brauereien und Erfrischungsgetränke-Produzenten seien weitgehend unverändert geblieben, jene für die Spirituosenhersteller wegen Zöllen und negativen Währungseffekten aber um 4,4 Prozent gesunken./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,44 €		 Abst. Kursziel*:
45,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,17%
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

12:51 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
17.09.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
10.09.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

