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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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91,40 EUR +1,32 EUR +1,47 %
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Marktkap. 162,18 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
91,40 EUR 1,32 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
84,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
84,68 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,53%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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