DAX 23.888 -0,3%ESt50 5.784 -0,6%MSCI World 4.602 -0,1%Top 10 Crypto 9,7690 +1,0%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.052 +0,3%Euro 1,1686 +0,1%Öl 121,6 -0,1%Gold 4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoffaktien im Fokus
Top News
Nemetschek-Aktie dennoch im Minus: Wachstum beschleunigt sich - Marge legt deutlich zu Nemetschek-Aktie dennoch im Minus: Wachstum beschleunigt sich - Marge legt deutlich zu
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
8,92 EUR +0,14 EUR +1,59 %
STU
8,16 CHF +0,08 CHF +0,94 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

10:21 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
8,92 EUR 0,14 EUR 1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht überraschend niedrige Kapazitätskürzungen.Es gebe "boomende Langstrecken", aber höhere Annahme für die diesjährigen Treibstoffkosten. Die Fluggesellschaft rechne nun für 2026 mit 9,6 Milliarden Euro - 2,4 Milliarden Euro mehr als vor dem Iran-Krieg./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,91 €		 Abst. Kursziel*:
14,53%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

10:21 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
22.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Folgen des Nahost-Konflikts Wegen Iran-Krieg: Air France-KLM erwartet Milliarden-Mehrkosten für Kerosin - Aktie zieht an Wegen Iran-Krieg: Air France-KLM erwartet Milliarden-Mehrkosten für Kerosin - Aktie zieht an
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Aktien von Lufthansa, IAG, easyJet & Co. unter Druck: Ölpreise bleiben massiver Belastungsfaktor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten von AIR France-KLM erwarten
dpa-afx Airline-Aktien Air France-KLM, IAG und Lufthansa im Blick: Portugal erwartet TAP-Gebote trotz Iran-Krieg
dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
RTE.ie Air France-KLM makes bid for stake in Portugal's TAP
Korea Times Air France-KLM Martinair Cargo opens Incheon route
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen