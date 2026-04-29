Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht überraschend niedrige Kapazitätskürzungen.Es gebe "boomende Langstrecken", aber höhere Annahme für die diesjährigen Treibstoffkosten. Die Fluggesellschaft rechne nun für 2026 mit 9,6 Milliarden Euro - 2,4 Milliarden Euro mehr als vor dem Iran-Krieg./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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