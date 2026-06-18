AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,27 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,27 €
|Abst. Kursziel*:
-16,87%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,27%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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