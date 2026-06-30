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Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

13:46 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
13,36 EUR 0,18 EUR 1,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die Netzwerk-Fluggesellschaften in Europa und darüber hinaus zeigten sich einhellig begeistert von der starken Nachfrage im Premium-Segment und deren positiven Auswirkungen auf die Erträge, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nun zahlten sich die Investitionen in den Premium-Bereich aus. British Airways verfüge bereits über den höchsten Premium-Anteil der großen Airlines. Air France-KLM baue die Premium-Kabinen am schnellsten aus. Und die Lufthansa hole mit ihrem Allegris-Produkt der nächsten Generation auf./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
13,23 €		 Abst. Kursziel*:
-22,90%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
13,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,65%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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