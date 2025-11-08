AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,55 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,61 €
|Abst. Kursziel*:
-16,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,98%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|11:01
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
