AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,16 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des möglichen Endes des Nahost-Konflikts habe er seine Gewinnschätzungen deutlich erhöht, begründete Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Kursziel. Allerdings sei der Aktienkurs der Fluggesellschaft auch schon um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb er bei seinem neutralen Anlagevotum bleibe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,52 €
|Abst. Kursziel*:
7,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,70%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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