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Symbol AFRAF

UBS AG

AIR France-KLM Neutral

11:56 Uhr
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des möglichen Endes des Nahost-Konflikts habe er seine Gewinnschätzungen deutlich erhöht, begründete Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Kursziel. Allerdings sei der Aktienkurs der Fluggesellschaft auch schon um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb er bei seinem neutralen Anlagevotum bleibe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,52 €		 Abst. Kursziel*:
7,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,70%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

11:56 AIR France-KLM Neutral UBS AG
05.06.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
05.05.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
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