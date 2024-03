JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach einer hauseigenen Chemie-Fachkonferenz in London den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seinen pessimistischen Erwartungen für die am 24. April anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". BASF habe am optimistischsten geklungen, was die aktuellen Nachfragetrends betreffe. Covestro habe die Aussage wiederholt, dass das Volumen im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen sollte im Vergleich zum Vorjahr. BASF und Covestro seien die Unternehmen, deren Geschäfte im Branchenzyklus besonders früh reagierten. Dagegen habe sich Air Liquide vergleichsweise vorsichtig geäußert./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 22:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 00:15 / GMT

