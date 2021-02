NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 174 auf 168 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegasehersteller habe im vierten Quartal 2020 die Prognosen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen hat der Analyst zwar leicht nach unten angepasst, ist aber zuversichtlich für das langfristige Wachstum./mf/tih