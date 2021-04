NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 169 auf 171 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Preissetzungsmacht und Kostenkontrolle sollten die Profitabilität des Gasekonzerns und Anlagenbauers antreiben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2021 an./mis/ck