NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 169 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Profitabilitätsanstieg dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Halbjahresbericht. Er passte seine Schätzungen für den Hersteller von Industriegasen an./ag/bek