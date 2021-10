NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 169 auf 164 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen an die nun bekannten Eckdaten zum dritten Quartal angepasst, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anpassungen stünden im Zusammenhang mit Währungseffekten und Energiekosten. Die Belastungen durch Werksschließungen in China seien derweil aber überschaubar./mf/tih