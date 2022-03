NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Die strategischen Ziele des Industriegaseherstellers bis 2025 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele, die das Unternehmen gesetzt habe, entsprächen der konservativen Linie des Managements./mf/mis