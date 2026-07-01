Airbus Aktie
Marktkap. 153,73 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
195,56 €
|Abst. Kursziel*:
2,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
195,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,23%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|10.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)