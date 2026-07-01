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Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

20:31 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
195,64 EUR 0,74 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
195,56 €		 Abst. Kursziel*:
2,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
195,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,23%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus Buy UBS AG
08.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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