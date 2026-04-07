NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,67 €
|Abst. Kursziel*:
3,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,63%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:46
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
