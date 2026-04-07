AIXTRON Aktie

Marktkap. 3,75 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

08:46 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
35,58 EUR 1,63 EUR 4,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,67 €		 Abst. Kursziel*:
3,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,63%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:46 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
26.03.26 AIXTRON Equal-weight Morgan Stanley
26.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag stärker
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Dienstagvormittag
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
dpa-afx Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. verlieren - Öl-, Zins- und Lieferkettensorgen
finanzen.net TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen
finanzen.net Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im März einstuften
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Dienstagnachmittag steigen
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Aixtron to build new manufacturing plant in Malaysia
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group AIXTRON to expand global footprint with new plant in Malaysia
