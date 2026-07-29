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AIXTRON Aktie

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AIXTRON Aktien-Sparplan
33,63 EUR +0,60 EUR +1,82 %
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AIXTRON jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

09:31 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
33,63 EUR 0,60 EUR 1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe für das zweite Quartal einen deutlich über den Erwartungen herausgekommenen Auftragseingang bekannt gegeben, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben wurde er laut dem Analysten durch Kunden aus dem Bereich InP-Optoelektronik./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,72 €		 Abst. Kursziel*:
123,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
117,07%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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dpa-afx ROUNDUP: Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind
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dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt
dpa-afx Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind - Jahresziele stehen
EQS Group EQS-News: Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Strong momentum in optoelectronics continues
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Aixtron recruiting staff for new Penang facility
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