Akzo Nobel Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

12:56 Uhr
Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

