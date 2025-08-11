Akzo Nobel Aktie
WKN 914188
ISIN NL0000009132
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. James Hooper hält einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg in den kommenden sechs Monaten weiterhin für wahrscheinlicher als keinen, wenngleich nur noch mit 55 zu 45 Prozent, statt mit 65 zu 35 Prozent bisher. Dennoch bleibe die Aussicht auf einen Waffenstillstand und einen möglichen Frieden ein wichtiger Grund, der weiterhin für Chemiekonzerne spreche. Denn dann wären niedrigere Energiepreise ebenso positiv wie anziehende industrielle Aktivitäten. Insgesamt präferiert der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie Gasekonzerne, abseits davon hebt er BASF positiv hervor./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel Outperform
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
