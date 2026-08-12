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Symbol ALIZF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Allianz Buy

14:06 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
439,90 EUR 3,10 EUR 0,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 450 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Versicherers an. Der Experte setzt nun einen höheren Buchwert (TBV) an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
441,50 €		 Abst. Kursziel*:
5,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
439,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
441,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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