Alstom Aktie
Marktkap. 7,99 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Daniela Costa überprüfte ihre Bewertung des Bahntechnikkonzerns "durch die Discounted-Cashflow-Linse". Dabei werden künftige Barmittelzuflüsse abgezinst. Sie monierte die extrem geringe Cashflow-Rendite der Franzosen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 18:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Sell
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
16,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
17,08 €
|Abst. Kursziel*:
-3,40%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
17,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,25%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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