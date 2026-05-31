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Symbol AOMFF

Goldman Sachs Group Inc.

Alstom Sell

12:26 Uhr
Alstom Sell
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Daniela Costa überprüfte ihre Bewertung des Bahntechnikkonzerns "durch die Discounted-Cashflow-Linse". Dabei werden künftige Barmittelzuflüsse abgezinst. Sie monierte die extrem geringe Cashflow-Rendite der Franzosen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 18:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Sell

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
17,08 €		 Abst. Kursziel*:
-3,40%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
17,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,25%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

12:26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Alstom Kaufen DZ BANK
13.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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