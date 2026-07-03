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ArcelorMittal Aktie

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55,72 EUR +0,74 EUR +1,35 %
STU
55,66 EUR +0,72 EUR +1,31 %
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Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Neutral

08:01 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
55,72 EUR 0,74 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und empfiehlt sie nun nach bislang skeptischer Einschätzung. Er setzt dabei auf ihr höheres Kurspotenzial als bei ArcelorMittal. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,54 €		 Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
55,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,30%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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