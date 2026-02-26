DAX 25.400 +0,4%ESt50 6.178 +0,3%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,7650 +1,9%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,64 +1,0%Gold 5.180 +0,0%
arGEN-X Aktie

Marktkap. 43,95 Mrd. EUR

KGV 38,38
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

Deutsche Bank AG

arGEN-X Hold

10:16 Uhr
arGEN-X Hold
arGEN-X N.V.
662,60 EUR -19,20 EUR -2,82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf endgültige Quartalszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

