arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,95 Mrd. EURKGV 38,38
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf endgültige Quartalszahlen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: arGEN-X Hold
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
675,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
661,60 €
|Abst. Kursziel*:
2,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
662,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,87%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
832,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|10:16
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
