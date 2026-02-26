DAX 25.347 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,5175 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.909 -2,2%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,30 +2,0%Gold 5.185 +0,1%
arGEN-X Aktie

arGEN-X Aktien-Sparplan
661,60 EUR -20,20 EUR -2,96 %
STU
660,00 EUR -15,60 EUR -2,31 %
GVIE
Marktkap. 43,95 Mrd. EUR

KGV 38,38
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
661,60 EUR -20,20 EUR -2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 880 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Freitag auf die Geschäftszahlen vom Vortag und den Erfolg von Vyvgart gegen okuläre Myasthenia gravis (oMG) ein. Er sieht eine gute Einstiegschance vor Vyvgart-Ergebnissen gegen Myositis sowie Empa gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
660,20 €		 Abst. Kursziel*:
36,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
661,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,03%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
834,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

11:41 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
26.02.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Schwarze Zahlen arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen arGEN-X-Aktie mehrheitlich zu halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen
