arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,95 Mrd. EURKGV 38,38
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 880 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Freitag auf die Geschäftszahlen vom Vortag und den Erfolg von Vyvgart gegen okuläre Myasthenia gravis (oMG) ein. Er sieht eine gute Einstiegschance vor Vyvgart-Ergebnissen gegen Myositis sowie Empa gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
660,20 €
|Abst. Kursziel*:
36,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
661,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,03%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
834,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
