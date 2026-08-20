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Aroundtown SA Aktie

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2,05 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
2,05 EUR ±0,00 EUR -0,19 %
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Aroundtown SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,27 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

14:21 Uhr
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet. Dies gelte besonders für Aroundtown wegen zusätzlicher Büroanlagen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
2,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
2,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
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