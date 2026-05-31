Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 57,14 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe seine positive Einschätzung der Ertragsqualität des Versicherers bekräftigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 3 Prozent an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,97 €
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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